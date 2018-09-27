В России опозорились с рекламой ко Дню сухопутных войск (фото)
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Розсилка
Как армию назовешь, так она и воевать будет
По случаю Дня сухопутных войск России, который отмечается 1 октября, в одном из российских городов появились билборды с ошибкой.
Соответствующее фото опубликовал в Twitter фотограф Василий Максимов.
День каких войск, простите? pic.twitter.com/eC0Acp7PCs— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) 25 вересня 2018 р.
Авторы рекламного плаката пропустили букву в названии рода войск.
Этот факт вызвал волну смеха в сети.
«Сухопутые и мокропутые войска», «Китайцы уже и лозунги для плакатов х*ярят! Потом просто уберут лишние цвета с флага - и готово», «Сухопутные столовые войска!», «Путинопутых боярышниковых войск», «Есть лилипуты, есть сухопуты, есть путипуты», «Не одеты, не обуты, сразу видно - сухопуты!», - прокомментировали фото в сети.
Ранее сообщалось, что Лавров неудачно пошутил над Порошенко и опозорил российскую делегацию в ООН