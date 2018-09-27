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    Курьез

    В России опозорились с рекламой ко Дню сухопутных войск (фото)

    • Розсилка
    В России опозорились с рекламой ко Дню сухопутных войск (фото)

    Как армию назовешь, так она и воевать будет

    По случаю Дня сухопутных войск России, который отмечается 1 октября, в одном из российских городов появились билборды с ошибкой.

    Соответствующее фото опубликовал в Twitter фотограф Василий Максимов.

     Авторы рекламного плаката пропустили букву в названии рода войск.

     Этот факт вызвал волну смеха в сети.

    «Сухопутые и мокропутые войска», «Китайцы уже и лозунги для плакатов х*ярят! Потом просто уберут лишние цвета с флага - и готово», «Сухопутные столовые войска!», «Путинопутых боярышниковых войск», «Есть лилипуты, есть сухопуты, есть путипуты», «Не одеты, не обуты, сразу видно - сухопуты!», - прокомментировали фото в сети.

     Ранее сообщалось, что Лавров неудачно пошутил над Порошенко и опозорил российскую делегацию в ООН

    фотограф ООН скандал Twitter Россия армия
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