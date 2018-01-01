В сети опубликовали фото самых смешных снеговиков

Во многих регионах эта зима выдалась очень снежной, а где-то даже слишком

Во многих странах обильные снегопады парализовали движение транспорта и затруднили жизнь людям, которые решили выбраться из дома. Но в таком количестве снега есть и плюсы, ведь можно всей семьёй выйти на улицу и слепить крутого снеговика. Многие так и поступили, в итоге в Instagram стал очень популярен хештег #снеговик. Пользователи поделились



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Во многих регионах эта зима выдалась очень снежной, а где-то даже слишком

Во многих странах обильные снегопады парализовали движение транспорта и затруднили жизнь людям, которые решили выбраться из дома. Но в таком количестве снега есть и плюсы, ведь можно всей семьёй выйти на улицу и слепить крутого снеговика. Многие так и поступили, в итоге в Instagram стал очень популярен хештег #снеговик.

Пользователи поделились креативными снежными творениями разных форм и размеров, видимо, классика уже не в моде. И это немудрено, ведь с таким количеством материала можно реализовать самые оригинальные фантазии. Предлагаем вам взглянуть на эти шедевры.