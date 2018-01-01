Удивительные фото лошадей приобрели вирусную популярность

Фотограф подчеркивает гарцию и изящество животных

Широкую популярность в сети приобрели снимки молодого польского фотографа Катаржины Окрзесик-Миколаек. Девушка специализируется на лошадях. Она создает свои снимки в полях, лесах, на берегу моря, а также на фермах. Художница умудряется рассмотреть грацию как в скаковых лошадях, так и в фермерских рабочих конях. Последних она фотографирует у себя

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Лошадь

Фотограф подчеркивает гарцию и изящество животных

Широкую популярность в сети приобрели снимки молодого польского фотографа Катаржины Окрзесик-Миколаек. Девушка специализируется на лошадях. Она создает свои снимки в полях, лесах, на берегу моря, а также на фермах.

Художница умудряется рассмотреть грацию как в скаковых лошадях, так и в фермерских рабочих конях. Последних она фотографирует у себя на родине. А чтобы создать романтическую серию с лошадьми, который скачут по волнам, Катаржина отправилась на юг Франции.

Девушка сосредоточилась на лошадях около десяти лет назад. Она является фотографом-самоучкой. Каждый свой снимок она тщательно обрабатывает при помощи фоторедакторов. За годы своего творчества она удостаивалась нескольких престижных наград. Наиболее авторитетной из них является приз от издания The National Geographic.

«Главком» отобрал наиболее яркие снимки с животными, которые Катаржина опубликовала на своем официальном сайте.