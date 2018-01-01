Анджелина Джоли снялась в атмосферной фотосессии с детьми

Актриса появляется на снимках в прекрасном расположении духа

Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли стала героиней мартовского номера популярного глянца Elle. Актриса снялась в изысканной черно-белой фотосессии в компании своих детей. По замыслу редакторов, именно ее фото будут символизировать международный женский день. Такое решение было принято, очевидно, в связи с тем, что актриса в последнее время



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Анджелина Джоли

Актриса появляется на снимках в прекрасном расположении духа

Бывшая супруга Брэда Питта Анджелина Джоли стала героиней мартовского номера популярного глянца Elle. Актриса снялась в изысканной черно-белой фотосессии в компании своих детей. По замыслу редакторов, именно ее фото будут символизировать международный женский день.

Такое решение было принято, очевидно, в связи с тем, что актриса в последнее время все меньше уделяет времени кинематографу и уделяет больше времени борьбе за права женщин и выступает против сексуального насилия.

Эти снимки сопровождает интервью актрисы, которое взял у нее экс-кандидат в президенты США Джон Керри. Артистка рассказала о своей деятельности в странах третьего мира и об успехах в борьбе за права женщин.

«Более 150 стран уже подписали обязательство положить конец безнаказанности за насилие в зоне военных действий. Прошлым летом я была в Кении и встречалась с детьми-беженцами, с девушками, которые бежали от насилия или преследований из других африканских стран. Мы сотрудничаем с НАТО по вопросам защиты этих людей, но впереди еще много работы», - делится Джоли.

Съемки проходили в отеле Ritz-Carlton в Нью-Йорке. На атмосферных черно-белых фотографиях Джоли предстает счастливой и улыбающейся. Вместе с ней снимались ее дочери Шайло и Вивьен.

Джерело: ТСН