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    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь

    Фотографии опубликованы в календаре на 2018 год
    Певицы Ирина Билык и Екатерина Бужинская, актрисы Ольга и Наталья Сумские, замминистра юстиции Наталья Бернацька, культурная деятельница Влада Литовченко и другие известные украинки примерили на себя образы княгинь Киевской Руси, пишет «Главком». В соответствующих нарядах женщины предстали в календаре на 2018 год, который получил
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 02:05
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    Ольга Сумская
    Ольга Сумская

    Фотографии опубликованы в календаре на 2018 год

    Певицы Ирина Билык и Екатерина Бужинская, актрисы Ольга и Наталья Сумские, замминистра юстиции Наталья Бернацька, культурная деятельница Влада Литовченко и другие известные украинки примерили на себя образы княгинь Киевской Руси, пишет «Главком».

    В соответствующих нарядах женщины предстали в календаре на 2018 год, который получил название «Величественная эпоха украинской женщины».

    Инициатором создания календаря выступил председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь.

    Фотопроект посвящен прославлению украинской женщины в истории человечества, а также годовщине крещения Киевской Руси.

    По словам автора, в календаре воспроизведен образы княгини Ольги, Анны Ярославны, Янки Всеволодовны, Анастасии Ярославны, Елизаветы Ярославны, Предславы Владимировны, Мстиславы Владимировны, Марии Добранеги, Святославы (сватал) Казимировны, Евфимии Владимировны, Премиславы Владимировны, Ефросинии Мстиславовны и других.

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    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
    Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь

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