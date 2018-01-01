Звезды украинской политики и шоу-бизнеса снялись в образах княгинь
- Сьогодні, 02:05
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Розсилка
Фотографии опубликованы в календаре на 2018 год
Певицы Ирина Билык и Екатерина Бужинская, актрисы Ольга и Наталья Сумские, замминистра юстиции Наталья Бернацька, культурная деятельница Влада Литовченко и другие известные украинки примерили на себя образы княгинь Киевской Руси, пишет «Главком».
В соответствующих нарядах женщины предстали в календаре на 2018 год, который получил название «Величественная эпоха украинской женщины».
Инициатором создания календаря выступил председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь.
Фотопроект посвящен прославлению украинской женщины в истории человечества, а также годовщине крещения Киевской Руси.
По словам автора, в календаре воспроизведен образы княгини Ольги, Анны Ярославны, Янки Всеволодовны, Анастасии Ярославны, Елизаветы Ярославны, Предславы Владимировны, Мстиславы Владимировны, Марии Добранеги, Святославы (сватал) Казимировны, Евфимии Владимировны, Премиславы Владимировны, Ефросинии Мстиславовны и других.