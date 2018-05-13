В сети показали интерактивную карту девяти кругов ада

Итальянская студия Alpaca Societa Cooperativa создала интерактивную карту девяти кругов ада на основе «Божественной комедии» Данте Алигьери, сообщает издание «Нож».

Авторы карты предполагают, что пользователям будет интересно ознакомиться с местом, «куда, возможно, попадет их душа»; кроме того, изучение столь подробной карты поможет развить зрительную память.





Наверху интернет-страницы есть перечень глав поэмы и всех действующих лиц, с помощью которого можно перемещаться в интересующее место.

Отдельной категорией идет список исторических и мифологических персонажей, которые, по мнению Алигьери, уже находятся в аду. Среди них — Иуда Искариот, Фарината Уберти, Филиппо Ардженти, Майкл Скот и другие.