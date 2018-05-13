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    В сети показали интерактивную карту девяти кругов ада

    • Сьогодні, 12:29
    • Розсилка

    На карте не только подробно показаны все круги, но и значатся имена людей, которые уже находятся в аду

    Итальянская студия Alpaca Societa Cooperativa создала интерактивную карту девяти кругов ада на основе «Божественной комедии» Данте Алигьери, сообщает издание «Нож».

    Авторы карты предполагают, что пользователям будет интересно ознакомиться с местом, «куда, возможно, попадет их душа»; кроме того, изучение столь подробной карты поможет развить зрительную память.


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    Наверху интернет-страницы есть перечень глав поэмы и всех действующих лиц, с помощью которого можно перемещаться в интересующее место.

    Отдельной категорией идет список исторических и мифологических персонажей, которые, по мнению Алигьери, уже находятся в аду. Среди них — Иуда Искариот, Фарината Уберти, Филиппо Ардженти, Майкл Скот и другие.

    Джерело: Bird In Flight

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