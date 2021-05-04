Студия Marvel анонсировала новые фильмы трехминутным тизером (видео)

Остальные анонсированные фильмы выйдут только в 2023-м, но теперь хотя бы известно, что выйдут

Компания Marvel выпустила эпичное 3-минутное промо к своим грядущим премьерам. Помимо ностальгических кадров из финала предыдущей фазы, студия показала новые — из «Черной вдовы», «Шан-Чи», «Вечных» и других картин. Кроме того, студия выпустила постер, в котором раскрыла даты премьер.

Новая часть приключений Человека-паука все же выйдет в этом году — 17 декабря, а Тор вернется на экраны через год, 6 мая 2022-го. Фильм «Черная вдова» — самая ближайшая премьера Marvel — покажут в кинотеатрах уже 9 июля, долгожданные «Вечные» с Анджелиной Джоли — 5 ноября, а загадочного «Шан-Чи и легенду десяти колец» можно будет заценить 23 сентября. Остальные анонсированные фильмы выйдут только в 2023-м, но теперь хотя бы известно, что выйдут.

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