Японцев пытаются отучить визжать на американских горках из-за коронавируса



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«Визжите в глубине души» - гласит слоган социального ролика

Администрация предлагает скидки на фотографии людям, которые будут кататься молча

Консорциум японских парков развлечений разработал правила поведения на аттракционах, которые направлены на сдерживание пандемии коронавируса. Согласно одному из них, посетители американских горок не должны кричать, чтобы не распространять инфекцию.

Как рассказал представитель парка Fuji-Q Highland, где находятся двухкилометровые горки Fujiyama, вагончики разгоняются до 130 километров в час и падают вниз на расстояние 70 метров, администрация предлагает скидки на фотографии людям, которые будут кататься молча. Если на фото у человека будет серьёзное лицо и правильно надетая маска, ему разрешат опубликовать снимок в соцсетях учреждения со специальным хештегом. Кроме того, руководители многих парков заказали таблички с напоминаем о том, что на аттракционах нужно молчать. Слоган этой кампании — «Визжите в глубине души».

Президент Fuji-Q Highland своим примером показал, что проехать по аттракциону молча возможно. Он снялся в специальном ролике, на котором видно, что за всё время, проведённое на горках, он ни разу не вскрикнул.

Представители парка отмечают, что среди посетителей остаются люди, которым не нравятся новые правила. За их нарушение никаких санкций не предусмотрено.

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