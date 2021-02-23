Жена узнала об измене мужа, посмотрев на его селфи (видео)

Пользователи TikTok довольно быстро заметили, что не так с фотографиями мужа

Пользовательница TikTok под ником Shesough не хуже любого детектива умеет находить то, чего не замечают другие. С этим качеством девушке очень повезло, а вот ее мужу — совсем наоборот.

Супруг Shesough однажды поехал в другой город, чтобы немного развеяться и поиграть в казино. На ночь он остался в отеле и прислал жене селфи из ванной комнаты своего номера.

Казалось бы, ничего подозрительного на фото нет. Обычный номер, обычный муж, обычная ванная. Хотя постойте-ка. Что это лежит на тумбочке и отражается в зеркале?

«Мой муж прислал мне фотографию из своего номера в отеле при казино, и я заметила на ней некоторые странности. Теперь он холост. Сможете угадать, что это?», — спросила девушка в видео.

В отражении видно, что недалеко от мужчины лежит выпрямитель для волос. Такая вещь явно не очень нужна парню с короткой стрижкой, да и отели утюжки для волос просто так не предоставляют. Кроме того, у мужа Shesough на пальце не было обручального кольца. Поэтому девушка сразу подумала, что в номере кроме мужа был кто-то еще. Вероятно, длинноволосый и кудрявый.

Пользователи TikTok довольно быстро заметили, что не так с фотографиями мужа.

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