105-летняя бегунья по прозвищу Ураган установила рекорд на стометровке

Джулия начала заниматься бегом в 101 год

Некоторым фраза «возраст – это всего лишь число» кажется странной, но время от времени появляются люди, которые своими действиями доказывают верность этого утверждения. Одной из таких личностей является 105-летняя американка Джулия Хокинс по прозвищу Ураган.

Эту пожилую женщину не зря сравнивают с сильным и быстрым ветром: ведь несколько дней назад, несмотря на свой почтенный возраст, она установила мировой рекорд в беге на сто метров. Спортсменка преодолела дистанцию за одну минуту и 2,95 секунды на соревнованиях в Луизиане 6 ноября.

Джулия начала заниматься бегом в 101 год и с тех пор не переставала регулярно тренироваться и соревноваться, пишет издание Local 12.

«Я буду продолжать бегать так долго, как смогу, потому что мне очень нравится это делать», – призналась Джулия.

Из-за своего возраста пожилая бегунья часто оказывается единственной участницей соревнований и ставит под сомнение свои собственные рекорды. Но так бывает не всегда. Однажды ее рекорд в беге на 100 метров в возрастной группе от 101 до 104 лет был побит женщиной по имени Дайан Флеш Фридман. Возможно, соперницы вновь встретятся на Национальных играх в Форт-Лодердейле, которые будут проходить с 10 по 23 мая 2022 года. К тому времени Джулии исполнится 106 лет.

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