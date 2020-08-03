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    Жизнь

    18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото

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    Дочка убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Дина - 18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото
    Дочка убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Дина
    instagram.com/dinanemtsova_/

    Сама Дина подметила, что не видит ничего плохого в раннем браке

    Дочка убитого российского оппозиционера Бориса Немцова оформила отношения со своим возлюбленным Дмитрием Матевосовым. В своем Инстаграме новоиспеченная невеста поделилась первым свадебным снимком. Перед объективом фотокамеры 18-летняя Дина Немцова предстала в белоснежном платье из органзы. Девушка отдала предпочтение закрытому наряду, без декольте и с расширяющейся к низу юбкой. В дополнении к свадебному туалету шла и фата.

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    18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото
    18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото
    18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото
    18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж: первые свадебные фото
    instagram.com/dinanemtsova_/

    Сама Дина подметила, что не видит ничего плохого в раннем браке. Немцова полностью уверена в своем спутнике. Поэтому и не хотела откладывать это важное событие. Ко всему прочему, дочка Одинцовой уточнила, что росла в строгости. И ей вряд ли бы позволили просто сожительствовать с женихом без свадьбы и росписи в загсе.

    Ранее «Скотч» писал о кошке, которая стала настоящей интернет-сенсацией. Встречайте Мяу-Мяу, пушистую ворчунью с Тайваня. Животное точно покорит вас своим суровым взглядом. Выражение «лица» кошки словно говорит о ее постоянной ненависти ко всему живому. Хотя хозяин новой интернет-любимицы признался, что характер у кисы очень даже миролюбивый.

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