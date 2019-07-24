18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии



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Соня Евдокименко instagram.com/iamsofiaeve/

Девушка находится в отличной форме

Соня Евдокименко приехала в солнечную Италию. Внучка легендарной певицы остановилась в популярном курортном городке Форте-деи-Марми. Здесь сейчас также проводит отпуск с семьей Ксения Бородина.

Евдокименко уже поделилась несколькими кадрами из путешествия. На одном из снимков она запечатлена в кафе под открытым небом. Девушка позировала на фоне гор в женственном платье с цветочным узором.

Внучка артистки также опубликовала видео с морской прогулки на яхте. Соня предстала в белом бикини и с развевающимися на ветру волосами. Евдокименко в розовых солнечных очках пыталась поправить растрепавшиеся пряди рукой.

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