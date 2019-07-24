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    Жизнь

    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии

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    <p>Соня Евдокименко</p> <p>instagram.com/iamsofiaeve/</p> - 18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии

    Соня Евдокименко

    instagram.com/iamsofiaeve/

    Девушка находится в отличной форме

    Соня Евдокименко приехала в солнечную Италию. Внучка легендарной певицы остановилась в популярном курортном городке Форте-деи-Марми. Здесь сейчас также проводит отпуск с семьей Ксения Бородина.

    Евдокименко уже поделилась несколькими кадрами из путешествия. На одном из снимков она запечатлена в кафе под открытым небом. Девушка позировала на фоне гор в женственном платье с цветочным узором.

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    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии
    18-летняя внучка Софии Ротару в белом бикини отдохнула на яхте в Италии

    Внучка артистки также опубликовала видео с морской прогулки на яхте. Соня предстала в белом бикини и с развевающимися на ветру волосами. Евдокименко в розовых солнечных очках пыталась поправить растрепавшиеся пряди рукой.

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