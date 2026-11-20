Близнюкам день може принести нові контакти, цікаві розмови та можливість долучитися до спільного проєкту. Друзі або знайомі можуть поділитися інформацією, яка допоможе подивитися на звичну ситуацію інакше. Не відмовляйтеся від спілкування, але не поспішайте давати обіцянки, поки не зрозумієте, скільки часу потребуватиме реалізація спільної ідеї.

В особистому житті варто бути уважнішими до слів. Жарт, який здається вам невинним, може зачепити людину, для якої тема виявиться важливою. Фінансові питання, пов'язані з друзями або колективними планами, краще узгодити заздалегідь. Чіткі домовленості допоможуть уникнути непорозумінь.

🔮♊ Що прогнозують зірки Близнюкам у суботу, 21 листопада

💼 Робота: використовуйте контакти для пошуку нових можливостей.

💰 Фінанси: заздалегідь домовляйтеся про спільні витрати.

❤️ Кохання: уважно добирайте слова у важливих розмовах.

😎 Настрій: товариський, допитливий і відкритий до нового.

💡 Порада дня: слухайте співрозмовників так само уважно, як розповідаєте про власні ідеї.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 21 листопада 2026 року

Не відкладайте важливі кроки, якщо вже маєте чітке розуміння мети. Місяць в Овні символічно підтримує ініціативу та самостійність, але найкращі результати можливі там, де рішучість поєднується з повагою до інших. Дійте впевнено, не забуваючи про домовленості, фінансову розсудливість і власні межі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.