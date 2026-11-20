Терезам варто зосередитися на партнерстві та взаємодії з іншими людьми. Субота може стати нагодою з'ясувати позиції, обговорити спільні плани або повернутися до питання, щодо якого раніше не вдалося дійти згоди. Не намагайтеся зберегти мир будь-якою ціною: справжній компроміс передбачає врахування інтересів обох сторін.

В особистому житті може загостритися потреба в увазі та підтвердженні почуттів. Не варто перевіряти партнера мовчанням або натяками. Краще прямо сказати, чого вам бракує. У фінансах будьте обережними зі спільними витратами й не погоджуйтеся на зобов'язання, які не відповідають вашим можливостям.

🔮♎ Що прогнозують зірки Терезам у суботу, 21 листопада

💼 Робота: шукайте взаємовигідні умови співпраці.

💰 Фінанси: узгоджуйте спільні витрати заздалегідь.

❤️ Кохання: відверто говоріть про свої очікування.

😎 Настрій: дипломатичний, але чутливий до несправедливості.

💡 Порада дня: не жертвуйте власними інтересами заради видимого спокою.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 21 листопада 2026 року

Не відкладайте важливі кроки, якщо вже маєте чітке розуміння мети. Місяць в Овні символічно підтримує ініціативу та самостійність, але найкращі результати можливі там, де рішучість поєднується з повагою до інших. Дійте впевнено, не забуваючи про домовленості, фінансову розсудливість і власні межі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.