22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков



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Сирша Кеннеди-Хилл

Девушка продолжительное время страдала от депрессии

Сегодня СМИ сообщили о смерти 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл, внучки бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

По информации The New York Post, девушка скончалась от передозировки наркотиков. Ее тело было обнаружено в семейном поместье в Барнстейбле под Бостоном, которое также было известно как «летний Белый дом» президента Джона Кеннеди.

«Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью», – прокомментировала семья скончавшейся.

Напомним, что и судьба других членов рода Кеннеди была довольно трагична, из-за чего многие давно говорят о проклятии клана. Так, Джон и его брат Роберт Кеннеди были убиты; Джо Кеннеди — младший, сын Джона и Жаклин Кеннеди, погиб в авиакатастрофе.

Непростой была судьба и у отца Сирши Пола Майкла Хилла: он отсидел в тюрьме 15 лет по ложному обвинению во взрывах, совершенных Ирландской республиканской армией в 1974 году. От передозировки наркотиков скончался и дядя Сирши, Дэвид Энтони Кеннеди.