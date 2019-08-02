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    Жизнь

    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

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    Сирша Кеннеди-Хилл - 22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    Сирша Кеннеди-Хилл

    Девушка продолжительное время страдала от депрессии

    Сегодня СМИ сообщили о смерти 22-летней Сирши Кеннеди-Хилл, внучки бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

    По информации The New York Post, девушка скончалась от передозировки наркотиков. Ее тело было обнаружено в семейном поместье в Барнстейбле под Бостоном, которое также было известно как «летний Белый дом» президента Джона Кеннеди.

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    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
    22-летняя внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

    «Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирши. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью», – прокомментировала семья скончавшейся.

    Напомним, что и судьба других членов рода Кеннеди была довольно трагична, из-за чего многие давно говорят о проклятии клана. Так, Джон и его брат Роберт Кеннеди были убиты; Джо Кеннеди — младший, сын Джона и Жаклин Кеннеди, погиб в авиакатастрофе.

    Непростой была судьба и у отца Сирши Пола Майкла Хилла: он отсидел в тюрьме 15 лет по ложному обвинению во взрывах, совершенных Ирландской республиканской армией в 1974 году. От передозировки наркотиков скончался и дядя Сирши, Дэвид Энтони Кеннеди.

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