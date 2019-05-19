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    Жизнь

    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

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    <p>Леди Виндзор с мужем</p> <p>Фото: Instagram</p> - 38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

    Леди Виндзор с мужем

    Фото: Instagram

    На свадьбе присутствовала Елизавета II и другие члены королевской семьи.

    Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет. Избранником дочери принца и принцессы Кентских стал финансист Томас Кингстон, о помолвке Габриэллы с которым британская корона официально объявила в сентябре прошлого года, сообщает Express.

    Кортеж молодых прибыл к часовне Святого Георгия. На торжество пришла сама Елизавета II в сопровождении супруга Филиппа. Невеста, которую к алтарю повел отец, выглядела потрясающе в белом кружевном платье Luisa Beccaria с длинным шлейфом и воздушной фатой. Позируя фотографам на ступеньках часовни, Леди Габриэлла выглядела очень взволнованной, а Томас, казалось, не проявлял никакого предсвадебного беспокойства.

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    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    38-летняя Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
    Фото: Instagram

    Помимо королевы и ее мужа, в числе гостей торжественного мероприятия были Пиппа Миддлтон с супругом Джеймсом Мэтьюсом, принцесса Беатрис и ее бойфренд Эдоардо Мапелли Моцци. Герцога и герцогини Кембриджских на свадьбе не было, зато своим присутствием торжество почтил принц Гарри.

     

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