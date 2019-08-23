47-летняя жена Уилла Смита призналась в зависимости от секс-игрушек



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Уилл Смит с женой

Супруга знаменитого голливудского актера выступила с очередным провокационным заявлением

Джада Пинкетт-Смит призналась, что увлекается игрушками из секс-шопа. Звезда фильма «Матрица» сообщила, что год назад попыталась устроить себе воздержание от постельных утех. Тогда же она увлеклась секс-игрушками. Актриса рассказала об этом публично, чтобы начать в обществе откровенный разговор.

«Люди так удивились моему признанию. Для них это было настоящим шоком. А я искренне не понимаю такой реакции. Поверьте, я не единственная в мире, кто балуется товарами из секс-шопа», – высказалась Джада.

Певица отметила, что пикантная тема до сих пор смущает взрослых людей. Она хочет это изменить. «Никто не должен испытывать стыда из-за секса. Но, к сожалению, многим все еще неловко об этом говорить. Особенно о женской сексуальности. Эта тема - вообще сплошное табу», – возмутилась телеведущая.

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