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    Жизнь

    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка

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    <p>Николь Кидман&nbsp;</p> <div class="article-pic image-count-1"> <div class="image-captions"> <div class="embed-source">instagram.com/nicolekidman</div> </div> </div> <p></p> <div class="vn_player"> <div class="vn-player"> <div></div> </div> - 52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка

    Николь Кидман 

    instagram.com/nicolekidman

    Звезда порадовала поклонников милым фото

    Голливудская актриса Николь Кидман исполнила свою мечту. Как оказалось, известная любительница кошек давно хотела завести собаку. Она остановила свой выбор на рыжем пуделе.

    Обладательница «Оскара» привезла щенка домой и поделилась трогательной совместной фотографией. На снимке Николь держит в руках пушистого малыша, а тот пытается лизнуть хозяйку в лоб.

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    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    52-летняя Николь Кидман впервые завела щенка
    instagram.com/nicolekidman

    Первый кадр с новым другом актриса сопроводила милой подписью. «Мой первый щенок… моя первая собака. Я ждала этого всю жизнь», – призналась Кидман.

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    актриса Николь Кидман
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