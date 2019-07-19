52-летняя Николь Кидман ждет ребенка



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Николь Кидман instagram.com/nicolekidman/

Известная актриса забеременела с помощью эко.

Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей и рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой. Радостной новостью звезда фильма «Мулен Руж» поделилась со своим близкими недавно, сразу по возвращению в австралийский Сидней.

Хорошо осведомленный источник издания New Idea’s рассказывает, что сейчас срок беременности актрисы всего несколько недель, но все просто счастливы. Отмечается, что новость о будущем пополнении в семействе актрисы и ее мужа Кита Урбана стала полной неожиданностью для будущих родителей.

Напомним, Николь Кидман уже многодетная мама. Всего у звезды четверо детей. Двое приемных, которых Николь взяла на воспитание еще будучи замужем за Томом Крузов.



