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    Жизнь

    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

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    <p>Николь Кидман</p> <p>instagram.com/nicolekidman/</p> - 52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

    Николь Кидман

    instagram.com/nicolekidman/

    Известная актриса забеременела с помощью эко.

    Знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей и рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой. Радостной новостью звезда фильма «Мулен Руж» поделилась со своим близкими недавно, сразу по возвращению в австралийский Сидней.

    Хорошо осведомленный источник издания New Idea’s рассказывает, что сейчас срок беременности актрисы всего несколько недель, но все просто счастливы. Отмечается, что новость о будущем пополнении в семействе актрисы и ее мужа Кита Урбана стала полной неожиданностью для будущих родителей.

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    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
    52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

    Напомним, Николь Кидман уже многодетная мама. Всего у звезды четверо детей. Двое приемных, которых Николь взяла на воспитание еще будучи замужем за Томом Крузов.

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    актриса Николь Кидман
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