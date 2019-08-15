53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело



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Хэлли Берри

Знаменитось порадовала поклонников откровенным фото

Знаменитой голливудской актрисе Хэлли Берри исполнилось 53 года. Знаменательное событие кинозвезда отметила откровенным снимком в Инстаграме.

Звезда соблазнительно позирует в одной лишь майке на голое и мокрое тело.

Фолловеры Берри отметили в комментариях, что ее красота год от года не тускнеет. Для этого Холли прикладывает усилия: следит за питанием и занимается спортом. О сложности ее тренировок можно судить по кадрам, которыми она нередко делится в соцсети.