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    Жизнь

    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело

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    Хэлли Берри - 53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    Хэлли Берри

    Знаменитось порадовала поклонников откровенным фото

    Знаменитой голливудской актрисе Хэлли Берри исполнилось 53 года. Знаменательное событие кинозвезда отметила откровенным снимком в Инстаграме.

    Звезда соблазнительно позирует в одной лишь майке на голое и мокрое тело.

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    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело
    53-летняя Хэлли Берри отпраздновала день рождения в мокрой майке на голое тело

    Фолловеры Берри отметили в комментариях, что ее красота год от года не тускнеет. Для этого Холли прикладывает усилия: следит за питанием и занимается спортом. О сложности ее тренировок можно судить по кадрам, которыми она нередко делится в соцсети.

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