54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
Элизабет Херли
instagram.com/elizabethhurley1/
Актриса позировала в своем калифорнийском особняке.
Звезда фильма «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли доказала, что стройная фигура возможна в любом возрасте. Актриса приняла соблазнительную позу во время своего купания в бассейне. Бывшая возлюбленная Хью Гранта надела только низ от купальника, а свою грудь кокетливо прикрыла руками.
instagram.com/elizabethhurley1/
На снимке видно прекрасный загар актрисы. У Элизабет нюдовый макияж, а волосы аккуратно собраны в хвост.
«Доброе утро, Лос-Анджелес. Кстати, я купаюсь и загораю только до 9 утра и после 6 вечера. В остальное время я прячусь под большим зонтом», – сообщила она.