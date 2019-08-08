54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне



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Элизабет Херли instagram.com/elizabethhurley1/

Актриса позировала в своем калифорнийском особняке.

Звезда фильма «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли доказала, что стройная фигура возможна в любом возрасте. Актриса приняла соблазнительную позу во время своего купания в бассейне. Бывшая возлюбленная Хью Гранта надела только низ от купальника, а свою грудь кокетливо прикрыла руками.

На снимке видно прекрасный загар актрисы. У Элизабет нюдовый макияж, а волосы аккуратно собраны в хвост.

«Доброе утро, Лос-Анджелес. Кстати, я купаюсь и загораю только до 9 утра и после 6 вечера. В остальное время я прячусь под большим зонтом», – сообщила она.

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