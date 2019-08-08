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    Жизнь

    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне

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    <p>Элизабет Херли&nbsp;</p> <p>instagram.com/elizabethhurley1/</p> - 54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне

    Элизабет Херли 

    instagram.com/elizabethhurley1/

    Актриса позировала в своем калифорнийском особняке.

    Звезда фильма «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли доказала, что стройная фигура возможна в любом возрасте. Актриса приняла соблазнительную позу во время своего купания в бассейне. Бывшая возлюбленная Хью Гранта надела только низ от купальника, а свою грудь кокетливо прикрыла руками.

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    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    54-летняя Элизабет Херли топлес показала идеальную фигуру в бассейне
    instagram.com/elizabethhurley1/

    На снимке видно прекрасный загар актрисы. У Элизабет нюдовый макияж, а волосы аккуратно собраны в хвост.

     «Доброе утро, Лос-Анджелес. Кстати, я купаюсь и загораю только до 9 утра и после 6 вечера. В остальное время я прячусь под большим зонтом», – сообщила она.

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    актриса
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