54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца



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instagram / monicabellucciofficiel

Звезда порадовала поклонников новыми фото

54-летняя голливудская дива Моника Беллуччи стала звездой нового номера австралийского журнала Inprint. Актриса позировала для издания в повседневных и стильных нарядах.

На обложке майского выпуска Беллуччи появилась в черном облегающем лонгсливе. Casual-образ дополнили распущенные прямые волосы, маникюр в пастельных тонах, нюдовый макияж с акцентом на губы и золотое кольцо Cartier.

Автор снимков - французский фотограф Джоан Браун. Моника также позировала в джинсах, куртке из денима и белой футболке с надписью «Bellucci». Кроме того, звезда примерила кашемировый свитер кофейного цвета, оранжевый джемпер, кожаные брюки и черный блейзер с крупными пуговицами.

Беллуччи поделилась эмоциями со съемок. «Редактор и стилист Inprint приготовили для меня на съемке настоящий сюрприз - футболку с моей фамилией», - написала она в Instagram.



