  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца

    • Розсилка
    instagram / monicabellucciofficiel - 54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца
    instagram / monicabellucciofficiel

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    54-летняя голливудская дива Моника Беллуччи стала звездой нового номера австралийского журнала Inprint. Актриса позировала для издания в повседневных и стильных нарядах.

    На обложке майского выпуска Беллуччи появилась в черном облегающем лонгсливе. Casual-образ дополнили распущенные прямые волосы, маникюр в пастельных тонах, нюдовый макияж с акцентом на губы и золотое кольцо Cartier.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца
    54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца
    54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца
    54-летняя Моника Беллуччи показала естественную красоту на обложке австралийского глянца
    instagram / monicabellucciofficiel

    Автор снимков - французский фотограф Джоан Браун. Моника также позировала в джинсах, куртке из денима и белой футболке с надписью «Bellucci». Кроме того, звезда примерила кашемировый свитер кофейного цвета, оранжевый джемпер, кожаные брюки и черный блейзер с крупными пуговицами.

    Беллуччи поделилась эмоциями со съемок. «Редактор и стилист Inprint приготовили для меня на съемке настоящий сюрприз - футболку с моей фамилией», - написала она в Instagram.

     Читайте также: Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима.


    знаменитости актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ