54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье



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Моника Беллуччи

54-летняя Моника Беллуччи стала главной героиней нового номера итальянского еженедельного глянцевого издания IO Donna

Актриса снялась в эффектной фотосессии, автором которой выступил фотограф Гиллес-Мари Циммерман, а также рассказала журналистам о своей личной жизни.

Впервые после развода с Венсаном Касселем актриса рассказала о своей личной жизни и новом мужчине.

«Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Я не знаю. Я и сама не живу по правилам. Как можно требовать от другого человека того, что сама не можешь ему дать? У этого мужчины совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива», — поделилась она.

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Джерело: graziamagazine.ru