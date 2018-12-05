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    Жизнь

    54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье

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    Моника Беллуччи - 54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье
    Моника Беллуччи

    54-летняя Моника Беллуччи стала главной героиней нового номера итальянского еженедельного глянцевого издания IO Donna

    Актриса снялась в эффектной фотосессии, автором которой выступил фотограф Гиллес-Мари Циммерман, а также рассказала журналистам о своей личной жизни.

    Впервые после развода с Венсаном Касселем актриса рассказала о своей личной жизни и новом мужчине.

    «Я уже долгое время встречаюсь с одним мужчиной, и у нас все хорошо. Нормальный ли он? Я не знаю. Я и сама не живу по правилам. Как можно требовать от другого человека того, что сама не можешь ему дать? У этого мужчины совсем другая работа, но из-за нее ему тоже приходится много ездить по миру. Именно поэтому он отлично меня понимает и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива», — поделилась она.

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    54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье
    54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье
    54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье
    54-летняя Моника Беллуччи показала, как выглядит в нижнем белье

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    Джерело: graziamagazine.ru

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