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    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц

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    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц

    Акварель – то, перед чем невозможно устоять. Капризная и непредсказуемая, словно истинная женщина, она точно знает, как надо себя вести зависимо от настроения и ситуации

    Сегодня – лёгкая и небрежная, окутанная мягкими таинственными цветами и оттенками, завтра – дерзкая и яркая с броскими акцентами на чьих-то щеках и губах. Вот почему лишь самые смелые художники не колеблясь отдают ей своё предпочтение. Ведь познакомившись с ней однажды, уже ни на что другое её не променяешь. Это всё равно, что отдать душу дьяволу, получив взамен возможность творить в подобной технике и стиле, полностью отдаваясь любимому делу. Собственно говоря, Рахаф Дк Албаб (Rahaf Dk Albab) – художница из Сирии, сделав свой выбор в пользу акварели, ни разу об этом не пожалела.

    Казалось бы, что нового можно сказать про акварель? Да только вот этот капризный тип живописи каждый раз «звучит» по-новому, стоит только какому-то художнику коснуться кистей рукой. Ведь у кого-то акварель звучит как громкие удары барабанов, чёткие и глухие, а у жительницы Дамаска Рахаф Дк Албаб наоборот, словно маленькая и нежная свирель. Её работы пропитаны неким теплом и таинственностью, которые начинаешь ощущать лишь после того, как достаточно долгое время всматриваешься в детали. 

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    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц
    Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц

    Тонкость подбора цветовых гам и форм поистине восхитительна: вот молодая мама держит на руках своего долгожданного ребёнка, а сами брызги краски и основные тона напоминают космос – такой же бескрайний и необъятный, как материнская любовь. А вот полотна, на которых художница изображает музыку, заслуживают особого внимания. В них присутствуют резкие, острые линии, которые придают работе динамики, создают ощущение стройного нотного стана. И руки сами собой так и тянутся к ним, словно к струнам гитары или тонким нитям на скрипичном смычке, в желании сыграть главную мелодию своей жизни. 

    Художница рисует столько необычные и яркие картины, пытаясь тем самым разнообразить не только свою, но и жизнь всех арабских женщин, скованных сложными рамками ислама. Здесь, на её картинах, они могут быть свободны, одеты в красивую, лёгкую одежду, что подчёркивает их красоту, могут танцевать, извиваясь и взметая вверх полы строгой шляпы, или же играть на гитаре, сидя в лучах закатного солнца.


    Джерело: Культурология

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