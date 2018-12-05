Сирийская художница рисует нежные акварельные портреты восточных красавиц



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акварель – то, перед чем невозможно устоять. Капризная и непредсказуемая, словно истинная женщина, она точно знает, как надо себя вести зависимо от настроения и ситуации

Сегодня – лёгкая и небрежная, окутанная мягкими таинственными цветами и оттенками, завтра – дерзкая и яркая с броскими акцентами на чьих-то щеках и губах. Вот почему лишь самые смелые художники не колеблясь отдают ей своё предпочтение. Ведь познакомившись с ней однажды, уже ни на что другое её не променяешь. Это всё равно, что отдать душу дьяволу, получив взамен возможность творить в подобной технике и стиле, полностью отдаваясь любимому делу. Собственно говоря, Рахаф Дк Албаб (Rahaf Dk Albab) – художница из Сирии, сделав свой выбор в пользу акварели, ни разу об этом не пожалела.

Казалось бы, что нового можно сказать про акварель? Да только вот этот капризный тип живописи каждый раз «звучит» по-новому, стоит только какому-то художнику коснуться кистей рукой. Ведь у кого-то акварель звучит как громкие удары барабанов, чёткие и глухие, а у жительницы Дамаска Рахаф Дк Албаб наоборот, словно маленькая и нежная свирель. Её работы пропитаны неким теплом и таинственностью, которые начинаешь ощущать лишь после того, как достаточно долгое время всматриваешься в детали.

Тонкость подбора цветовых гам и форм поистине восхитительна: вот молодая мама держит на руках своего долгожданного ребёнка, а сами брызги краски и основные тона напоминают космос – такой же бескрайний и необъятный, как материнская любовь. А вот полотна, на которых художница изображает музыку, заслуживают особого внимания. В них присутствуют резкие, острые линии, которые придают работе динамики, создают ощущение стройного нотного стана. И руки сами собой так и тянутся к ним, словно к струнам гитары или тонким нитям на скрипичном смычке, в желании сыграть главную мелодию своей жизни.

Художница рисует столько необычные и яркие картины, пытаясь тем самым разнообразить не только свою, но и жизнь всех арабских женщин, скованных сложными рамками ислама. Здесь, на её картинах, они могут быть свободны, одеты в красивую, лёгкую одежду, что подчёркивает их красоту, могут танцевать, извиваясь и взметая вверх полы строгой шляпы, или же играть на гитаре, сидя в лучах закатного солнца.







Джерело: Культурология