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    Шоу-биз

    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости

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    Ким Кардашьян - Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости
    Ким Кардашьян

    Для красной дорожки звезда выбрала весьма откровенное платье в пол от Versace

    Звезда реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян и ее муж, 41-летний известный рэпер  Канье Уэст посетили презентацию шоу The Cher Show на Бродвее.

    Для красной дорожки Кардашьян выбрала весьма откровенное платье в пол от Versace из серебристых нитей, которое полностью обнажало ее загорелую спину. Тем не менее, винтажное творение едва не подвело красавицу на красной дорожке, обнажив прелести Ким.

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    Отметим, что накануне звездная супружеская пара посетила показ пре-коллекции Versace, который впервые состоялся в Нью-Йорке.

    Кардашьян, на показ пришла в откровенном платье серебристого оттенка от Versace. Кроме ультракороткой длины наряд отличался и очень глубоким декольте. Образ звезда реалити-шоу дополнила серебристой заколкой — для вечера Ким собрала волосы в высокий хвост на макушке. Ну а на ногах Кардашьян снова было прозрачные пластиковые туфли от бренда ее мужа Канье Уэста.

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    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости
    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости
    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости
    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости
    Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости

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