Модный конфуз: наряд Ким Кардашьян не смог удержать прелести знаменитости



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Ким Кардашьян

Для красной дорожки звезда выбрала весьма откровенное платье в пол от Versace

Звезда реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян и ее муж, 41-летний известный рэпер Канье Уэст посетили презентацию шоу The Cher Show на Бродвее.

Для красной дорожки Кардашьян выбрала весьма откровенное платье в пол от Versace из серебристых нитей, которое полностью обнажало ее загорелую спину. Тем не менее, винтажное творение едва не подвело красавицу на красной дорожке, обнажив прелести Ким.

Отметим, что накануне звездная супружеская пара посетила показ пре-коллекции Versace, который впервые состоялся в Нью-Йорке.

Кардашьян, на показ пришла в откровенном платье серебристого оттенка от Versace. Кроме ультракороткой длины наряд отличался и очень глубоким декольте. Образ звезда реалити-шоу дополнила серебристой заколкой — для вечера Ким собрала волосы в высокий хвост на макушке. Ну а на ногах Кардашьян снова было прозрачные пластиковые туфли от бренда ее мужа Канье Уэста.

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