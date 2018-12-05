Удивительная Норвегия: Фотограф случайно заснял уникального белого оленя



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boredpanda.com

Фотограф по имени Мадс Норсвин из Осло собирался сделать фотографии заснеженной природы Норвегии, но в объектив его камеры попал уникальный белоснежный северный олень

Фотограф из Осло Мадс Нордсвин заснял чрезвычайно редкого белоснежного олененка в горах Северной Норвегии: «Я гулял в горах, пытаясь найти красивые пейзажи для моих фото-путешествий, когда вдруг из ниоткуда появилось это замечательное маленькое существо».

Олень вовсе не испугался человека и подошел к нему. Маленький олень был настолько белоснежным, что практически полностью сливался со снежным покровом.

«Это был новорожденный олененок, он подошел ко мне очень близко, и мы посмотрели друг другу прямо в глаза. Через несколько минут из-за деревьев вышла его мать. Несколько минут молодой олень еще ходил вокруг, а потом ушел к матери. Это был волшебный, сказочный момент!», — написал фотограф на своей страничке в Instagram.

Белые северные олени обладают необычной генетической мутацией, которая удаляет их пигмент, чтобы животные могли сливаться с заснеженными пейзажами. В отличие от оленей-альбиносов, у них все еще есть темная пигментация в глазах и рогах.

Это не первый раз, когда норвежскому фотографу-исследователю повезло встретиться с редким животным лично. Ранее ему удавалось сфотографировать рысь и волка.

Джерело: boredpanda.com