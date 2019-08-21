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    Жизнь

    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - 54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Фотография 54-летней Моники Беллуччи украсила обложку глянцевого журнала.На фото Беллуччи в белом монокини лежит в воде. Актриса скрестила руки над головой, демонстрируя грудь и подтянутый живот.

    Макет обложки размещен в аккаунте журнала Vanity Fair Italia в Instagram.

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    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    54-летняя Моника Беллуччи в купальнике снялась для обложки модного глянца
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    «В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по‑настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущем. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин», – подписали издатели пост.

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