55-летняя актриса игриво распахнула кардиган, показав красивую грудь (фото)



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55-летняя американская модель и актриса Элизабет Херли радикально борется с жарой instagram.com/elizabethhurley1/

В жаркую погоду звезда избавляется от лишней одежды.

Модель снялась в саду собственного загородного дома в английском селе Херефордшир. Брюнетка предстала только в черных облегающих брюках и кардигане цвета слоновой кости. Звезда распахнула одежду, открыв красивую грудь. За спиной Элизабет видна аккуратная зеленая растительность ее владений.

«Температура поднимается в нашей красивой сельской местности - четырнадцать недель дома, и Англия цветет», - высказалась секс-бомба.

instagram.com/elizabethhurley1/

Поклонники восхитились горячим образом знаменитости. «Красота леди Херли и Великобритании захватывает дух», «Я живу не на той стороне Херефордшира», «Одна из самых красивых женщин», «Великолепная! Богиня!», «Мой бог, ты великолепна», «Ты выглядишь всё лучше и лучше», «Это так секси», «Ты навсегда юная!» - не сдерживали эмоций фанаты.

Херли опубликовала снимок перед тем, как стало известно о гибели голливудского мецената Стива Бинга. 55-летний бизнесмен – отец единственного сына звезды, 18-летнего Дэмиана. Вскоре после того, как известие о кончине Стива облетелj весь мир, Элизабет оставила трогательное послание для него вместе с редкими совместными фото.

Трагедия шокировала сына актрисы и кинопродюсера. Дэмиан поблагодарил за поддержку всех поклонников. «Спасибо от всего сердца всем, кто обратился к нам после разрушительных новостей. Я пытаюсь ответить как можно большему количеству из вас, но, пожалуйста, знайте, я всегда буду помнить вашу доброту. Это очень странное и запутанное время, и я безмерно благодарен, что окружен моей феноменальной семьей и друзьями», - написал парень. На его странице пост, посвященный гибели отца, следует сразу же за поздравительными строками ко дню рождения мамы.