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    Жизнь

    61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье

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    Шэрон Стоун - 61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье
    Шэрон Стоун

    Звезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

    61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание прессы своим ярким выходом на благотворительном вечере. Мероприятие состоялось в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе.

    Актриса стала звездой ковровой дорожки. Шэрон позировала фотографам в черном вязаном платье в пол. Полупрозрачный наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру актрисы.

    Смелый образ Стоун дополнили красный вязаный головной убор, клатч-книга, черные босоножки с заклепками, солнцезащитные очки, крупные серьги и алая помада.

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    61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье
    61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье
    61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье

    Шэрон не первый раз выходит в свет в «голом» платье. В феврале она выбрала для неформальной полурокерской вечеринки необычное платье-сетку. Это рискованный шаг, так как зачастую «прозрачная» одежда может выглядеть безвкусно.

    Ранее Шэрон Стоун откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти в начале карьеры. По словам актрисы, в юности она столкнулась с дискриминацией: главы кинокомпаний открыто обсуждали ее внешность и сексуальность.

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