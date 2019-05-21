61-летнняя Шэрон Стоун засветила соблазнительные формы в прозрачном вязаном платье



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Шэрон Стоун

Звезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун привлекла внимание прессы своим ярким выходом на благотворительном вечере. Мероприятие состоялось в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе.

Актриса стала звездой ковровой дорожки. Шэрон позировала фотографам в черном вязаном платье в пол. Полупрозрачный наряд подчеркнул стройную и подтянутую фигуру актрисы.

Смелый образ Стоун дополнили красный вязаный головной убор, клатч-книга, черные босоножки с заклепками, солнцезащитные очки, крупные серьги и алая помада.

Шэрон не первый раз выходит в свет в «голом» платье. В феврале она выбрала для неформальной полурокерской вечеринки необычное платье-сетку. Это рискованный шаг, так как зачастую «прозрачная» одежда может выглядеть безвкусно.

Ранее Шэрон Стоун откровенно рассказала о том, через что ей пришлось пройти в начале карьеры. По словам актрисы, в юности она столкнулась с дискриминацией: главы кинокомпаний открыто обсуждали ее внешность и сексуальность.