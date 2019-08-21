85-летний Ларри Кинг подал на развод с седьмой женой



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Ларри Кинг с супругой Шон

До союза с Шон журналист был женат семь раз. Два из них – на одной и той же женщине – Алене Акинс

Седьмой брак 85-летнего Ларри Кинга с 59-летней супругой Шон распался. Телеведущий после 22 лет совместной жизни подал заявление на развод в окружной суд Лос-Анджелеса, отметив, что причиной такого поступка стали непримиримые разногласия с возлюбленной.

Отношения с женой у легенды американского телевидения складывались непросто. Кинг хотел уйти от Шон еще в 2010 году после того, как ее заподозрили в изменах с тренером сына.

Критический момент удалось пережить, однако семейную гармонию было уже не вернуть. «Они постоянно ругались и спорили… Шон и Ларри, по сути, жили раздельно в течение последних десяти лет. Они спят в разных спальнях. Ларри не святой, но он устал от всей драмы», - процитировал источника из окружения пары People.

Ларри и Шон сыграли свадьбу в 1997 году. У пары две сыновей - 20-летний Ченс и 19-летний Кэннон.

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