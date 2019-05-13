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    Жизнь

    Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды

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    Вупи Голдберг - Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды
    Вупи Голдберг
    lite.vesti-ukr.com

    Коллекция поступит в продажу на днях

    Актриса, продюсер и активистка Вупи Голдберг запустила собственный бренд одежды под названием Dubgee. Бренд будет демократичным (цены на вещи — от $90 до $400) и бодипозитивным  с широкой размерной сеткой (до 24-го британского).

    Впервые идея бренда появилась у актрисы в 2017 году во время отдыха в Греции. Тогда звезда хотела найти свободные и комфортные вещи для отдыха, но не смогла.

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    Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды
    Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды
    Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды

    В первой коллекции марки свободные платья, широкие туники и трикотажные костюмы. Голдберг называет комфорт одежды приоритетом своей марки. В продажу дебютная коллекция Dubgee поступит 15 мая.


    Джерело: Buro 24/7

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