Актриса Вупи Голдберг запустила бренд одежды



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Вупи Голдберг lite.vesti-ukr.com

Коллекция поступит в продажу на днях

Актриса, продюсер и активистка Вупи Голдберг запустила собственный бренд одежды под названием Dubgee. Бренд будет демократичным (цены на вещи — от $90 до $400) и бодипозитивным — с широкой размерной сеткой (до 24-го британского).

Впервые идея бренда появилась у актрисы в 2017 году во время отдыха в Греции. Тогда звезда хотела найти свободные и комфортные вещи для отдыха, но не смогла.

В первой коллекции марки свободные платья, широкие туники и трикотажные костюмы. Голдберг называет комфорт одежды приоритетом своей марки. В продажу дебютная коллекция Dubgee поступит 15 мая.





Джерело: Buro 24/7