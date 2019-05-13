Как прошло открытие «Евровидения-2019»: фото с красной дорожки



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Bilal Hassani

Группа Hatari из Исландии вышла в БДСМ-нарядах

В Тель-Авиве шумно и празднично открылось очередное «Евровидение» – красную дорожку в этот раз окрестили «оранжевой». По традиции в тот вечер по ней маршировали не только дивы в платьях со шлейфом, но и граждане, вдохновленные последним Met Gala.

Больше всех внимания к себе привлек певец-андрогин Билал Хасани из Франции. Марокканец Билал явился в платье невесты.

Кроме оного, запомнились: группа Hatari из Исландии в БДСМ-нарядах, роскошные блондинки из Северной Македонии и Ирландии, швейцарский «Егор Крид», триумфаторша прошлого года - Нетта со многометровым шлейфом.



