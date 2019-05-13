Стало известно, сколько стоит самая маленькая сумочка 21-летней миллиардерши Кайли Дженнер



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instagram / kyliejenner

Звезда порадовала поклонников стильным выходом в свет

На днях самач молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер сфотографировали на вечеринке в Лос-Анджелесе, и выглядела она очень стильно: красные кожаные брюки, красный топ, классические лодочки и маленькая сумочка в виде губной помады. Красиво и дорого.

В сети выяснили, что ее сумочка - работа американского бренда Judith Leiber, и обошлась она звезде в 5495 долларов! Все дело в кристаллах, которыми усыпана малышка. Ее длина, кстати, всего 22 сантиметра, так что поместиться туда может разве что телефон (стандартная длина десятого iPhone, например, 14,6 см) и ключи с губной помадой.