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    Жизнь

    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе

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    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе

    Фильм основан на книге Чарльза Брандта «Говорят, ты красишь дома»

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер к «Ирландцу» – долгожданному гангстерскому фильму Мартина Скорсезе. Главные роли в фильме сыграли сразу трое лауреатов «Оскара»: Роберт Де Ниро (это уже его девятый совместный проект со Скорсезе), его коллега по «Славным парням» и «Казино» Джо Пеши, а также Аль Пачино, который впервые снимается у режиссера.

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    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе
    Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Джо Пеши в одном фильме: Вышел первый трейлер «Ирландца» Скорсезе

    Фильм основан на книге Чарльза Брандта «Говорят, ты красишь дома» (I Heard You Paint Houses) и рассказывает историю Фрэнка Ширана (Де Ниро), ветерана Второй мировой войны, который становится наемным киллером и играет роль в исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффы (Аль Пачино).

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