Александр Педан написал книгу для детей

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Александр Педан

Украинский телеведущий переквалифицировался в писателя и презентовал книгу о дельфинах

«Пан Дельфин» путешествует со страницы на страницу, рассказывая детям интересные факты о себе. Например, о том, что дышит воздухом, как и люди. Или как спит и не тонет. Все эти познавательные истории для малышей собрал в одну книгу Александр Педан – ведущий Нового канала и пылкий обожатель серфинга.

«Издатели спросили у меня, о ком я бы хотел написать, – рассказывает телеведущий. – Я ответил: о дельфине. И не случайно. Ведь именно эти животные являются друзьями серферов. Кстати, дельфины и сами очень хорошие серферы! Обязательно найдите в интернете видео, где они ловят волны»

Книга – это не один цельный рассказ, говорит Александр Педан, а совокупность различных интересных фактов. И сопровождаются они яркими иллюстрациями.

«Сегодняшним детям очень трудно усидеть на месте. Поэтому я писал эти истории интересно, легко и коротко. Ребенок может открыть любую страницу книги и каждый раз узнать что-то новое. Думаю, особенно интересен «Пан Дельфин» будет дошкольникам», - прокомментировал выход книги Александар.

Автор считает, что главная задача его книги и издательства «Ранок» – заинтересовать детей чтением и привить любовь к животным.

«Когда Марк (сын ведущего – прим. ред.) немного подрастет, я обязательно прочту ему «Пан Дельфин». Хочу, чтобы в его памяти сохранилось воспоминание, как мы вместе читаем», - рассказал Александр Педан.