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    Александр Педан написал книгу для детей

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    Александр Педан - Александр Педан написал книгу для детей
    Александр Педан

    Украинский телеведущий переквалифицировался в писателя и презентовал книгу о дельфинах

    «Пан Дельфин» путешествует со страницы на страницу, рассказывая детям интересные факты о себе. Например, о том, что дышит воздухом, как и люди. Или как спит и не тонет. Все эти познавательные истории для малышей собрал в одну книгу Александр Педан – ведущий Нового канала и пылкий обожатель серфинга.

    «Издатели спросили у меня, о ком я бы хотел написать, – рассказывает телеведущий. – Я ответил: о дельфине. И не случайно. Ведь именно эти животные являются друзьями серферов. Кстати, дельфины и сами очень хорошие серферы! Обязательно найдите в интернете видео, где они ловят волны»

    Книга – это не один цельный рассказ, говорит Александр Педан, а совокупность различных интересных фактов. И сопровождаются они яркими иллюстрациями.

    «Сегодняшним детям очень трудно усидеть на месте. Поэтому я писал эти истории интересно, легко и коротко. Ребенок может открыть любую страницу книги и каждый раз узнать что-то новое. Думаю, особенно интересен «Пан Дельфин» будет дошкольникам», - прокомментировал выход книги Александар.

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    Александр Педан написал книгу для детей
    Александр Педан написал книгу для детей
    Александр Педан написал книгу для детей
    Александр Педан написал книгу для детей

    Автор считает, что главная задача его книги и издательства «Ранок» – заинтересовать детей чтением и привить любовь к животным.

    «Когда Марк (сын ведущего – прим. ред.) немного подрастет, я обязательно прочту ему «Пан Дельфин». Хочу, чтобы в его памяти сохранилось воспоминание, как мы вместе читаем», - рассказал Александр Педан.

    дитяча книга
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