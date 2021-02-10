Александр Усик впервые признался, сколько зарабатывает на самом деле (видео)

«У меня все хорошо с деньгами»

Звездный украинский боксер Александр Усик признался, что он зарабатывает гораздо меньше, нежели о том пишут в прессе.

«Это неправдивая информация, что мое состояние - $5 миллионов. Люди, которые озвучивают наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Налоги, команда, промоутеры, затраты...

Если спортсмену половина остается с гонорара, то это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я очень заоблачный по деньгам. Я не жалуюсь, у меня все нормально с заработком, слава Богу. У меня все хорошо с деньгами.

Когда я стал чемпионом мира в 2016 году в Гданське, был бой с Кшиштофом Гловацки, конечная сумма гонорара составила около $45 тысяч. Некоторые думали, что миллион. А в прессе писали $300-400 тысяч..

Куда я трачу свои деньги? Я их, конечно же, не солю. На развитие, недвижимость и бизнес. Это бизнес, не связанный со спортом.

В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке - тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я добился. Мамулечка, обожаю тебя», - сказал Усик.

Ранее «Скотч» сообщал, что японец фотографирует бродячих котов, чья жизнь — неподдельный драйв.

Эти красавцы, судя по всему, отлично себя чувствуют и берут от жизни все, превращая каждый кадр со своим присутствием в обложку самого крутого альбома года.