Алена Шоптенко вышла из декрета и показала сына



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Алена Шоптенко

Не прошло и двух месяцев, а известный украинский хореограф возвращается на танцпол

Об этом Алена Шоптенко сообщила в Intagram. Молодая мама опубликовала фотографию сына Алексея и поделилась новостями из своей жизни.

«Ну вот и настал тот день, когда мамина не очень удачная попытка побыть в декрете считается официально оконченной. Теперь к рабочим будням молокозавода добавляется еще и работа. Есть выражение «двигайся в темпе вальса», а у меня есть ощущение, что теперь нужно двигаться «в темпе свинга»! Отличной вам рабочей недели, а я постараюсь скоро вас немножко и, надеюсь, радостно удивлять!» – написала Алена Шоптенко в соцсети.

Напомним, что Алена Шоптенко и ее супруг Алексей Иванов стали родителями два месяца назад 9 июня.

«Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но справляться придется. Очень усложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что ночами я пока не сплю не из-за ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит», - рассказала Алена в одном из интервью после родов.