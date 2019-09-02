Алина Гросу умилила сеть видео с маленьким ребенком
Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu/
Артистка порадовала поклонников милым видеороликом
Живущая в России украинская певица Алина Гросу растрогала сових подписчиков видео с младшим братиком Михаилом.
Звезда опубликовала в Инстаграме видео, на котором мило проводит время с братиком. Так певицаа поздравила малыша с днем рождения
«У моего любимого ангелочка день рождения. Это самый неожиданный и самый прекрасный подарок, который могли мне сделать родители. Мой дорогой, самый младшенький из Гросиков.. Самый серьезный, самый потрясающий, самый родной, самый чудесный, самый красивый и уже самый умный и мужественный! Обожаю!» – написала Алина.
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Ранее певица призналась сколько денег потратили родители на ее роскошную свадьбу.
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