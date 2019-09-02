Алина Гросу умилила сеть видео с маленьким ребенком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Артистка порадовала поклонников милым видеороликом

Живущая в России украинская певица Алина Гросу растрогала сових подписчиков видео с младшим братиком Михаилом.

Звезда опубликовала в Инстаграме видео, на котором мило проводит время с братиком. Так певицаа поздравила малыша с днем рождения

«У моего любимого ангелочка день рождения. Это самый неожиданный и самый прекрасный подарок, который могли мне сделать родители. Мой дорогой, самый младшенький из Гросиков.. Самый серьезный, самый потрясающий, самый родной, самый чудесный, самый красивый и уже самый умный и мужественный! Обожаю!» – написала Алина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 30 Авг 2019 в 5:01 PDT

Ранее певица призналась сколько денег потратили родители на ее роскошную свадьбу.

Читайте также: Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже