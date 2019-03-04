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    Шоу-биз

    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой

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    Мэрил Стрип - 69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    Мэрил Стрип

    Дочь звезды фильма «Дьявол носит Prada» родила сына 28 февраля

    Актриса Мэрил Стрип и ее муж Дон Гаммер вырастили четверых детей. Несмотря на то что старшему сыну 39 лет, а младшей дочери 27 лет, никто из отпрысков не спешил заводить детей. Однако вторая по старшинству Мэри «Мэми» Гаммер в 35 лет подарила актрисе внука.

    Мэми Гаммер обручилась со сценаристом Махаром Сетхи в августе 2018 года. В декабре стало известно, что Мэми ждет ребенка, а 28 февраля она родила сына, сообщает US Weekly.

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    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
    69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой

    Дочь 69-летней Мэрил Стрип пошла по стопам матери и занялась актерской карьерой. Зрителям Мэми Гаммер запомнилась по роли в сериале «Настоящий детектив».

    актриса
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