69-летняя Мэрил Стрип впервые стала бабушкой



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Мэрил Стрип

Дочь звезды фильма «Дьявол носит Prada» родила сына 28 февраля

Актриса Мэрил Стрип и ее муж Дон Гаммер вырастили четверых детей. Несмотря на то что старшему сыну 39 лет, а младшей дочери 27 лет, никто из отпрысков не спешил заводить детей. Однако вторая по старшинству Мэри «Мэми» Гаммер в 35 лет подарила актрисе внука.

Мэми Гаммер обручилась со сценаристом Махаром Сетхи в августе 2018 года. В декабре стало известно, что Мэми ждет ребенка, а 28 февраля она родила сына, сообщает US Weekly.

Дочь 69-летней Мэрил Стрип пошла по стопам матери и занялась актерской карьерой. Зрителям Мэми Гаммер запомнилась по роли в сериале «Настоящий детектив».