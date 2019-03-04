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    Шоу-биз

    45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде

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    Кейт Бекинсейл - 45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде
    Кейт Бекинсейл

    Не все поклонники голливудской актрисы одобрили отношения с комиком

    Теперь официально: Кейт Бекинсейл не просто так ходила на выступления Пита Дэвидсона и саркастично отвечала хейтерам, которые были недовольны ее общением с 25-летним комиком, также известным как бывший жених Арианы Гранде. 45-летняя актриса и ее новый бойфренд вместе посетили хоккейный матч в Нью-Йорке и целовались, не обращая внимания на камеры.

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    45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде
    45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде
    45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде
    45-летнюю Кейт Бекинсейл поймали за поцелуями с бывшим женихом Арианы Гранде

    Напомним, не все фанаты одобрили ее выбор, причем некоторые из них решили, что нужно сообщить ей об этом. На днях в Instagram даже возник напряженный диалог актрисы и поклонника.

    Бекинсейл опубликовала селфи с ироничной подписью, но в комментариях к посту была вынуждена отвечать на совсем другую тему.

    «Разочарован в вашем выборе парней, с которыми встречаетесь», - написал фанат актрисе в соцсети.

    «Честно говоря, была разочарована видом вашей бороды, но подумала, что было бы грубо заявлять об этом», - написала Кейт в Instagram.

    До романа с Кейт Пит встречался с Арианой Гранде и уже начал готовиться к свадьбе с певицей, но осенью 2018 года влюбленные неожиданно расстались.

     

     

     

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