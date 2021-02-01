Американский рэпер вставит в лоб бриллиант за $24 миллиона (фото)

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера будет известный ювелир

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил бриллиант за 24 миллиона долларов для имплантации в лоб. Об этом он написал в Twitter.

По данным издания Revolt, хип-хоп-исполнитель приобрел розовый бриллиант весом в 10 каратов. Он признался, что начал копить в 2017 году после того, как впервые увидел настоящий бриллиант такого цвета. При этом алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе компании Bugatti.

twitter.com/LILUZIVERT

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера будет известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.

26 летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его песня «XO TOUR Llif3» вошла в топ-10 лучших песен.

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