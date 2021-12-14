Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие платья с воротничками, сексуальные комбинезоны и многое другое

Украинский дизайнер Андре Тан презентовал новогоднюю капсульную коллекцию в соавторстве с украинским фотографом и моделью Соней Плакидюк под названием Andre Tan X Moi Sofism. Об этом изданию «Гордон» сообщила пресс-служба дизайнера.

«Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова», – рассказал Андре Тан.

Плакидюк призналась, что «визжала от восторга», получив предложение от Андре Тана о сотрудничестве.

«Обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой», – заявила фотограф.

В коллекцию вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с кристаллами.

Напомним, долгосрочный внешний вид одежды зависит не только от качества состава, характера ношения, бережного отношения к вещам и способу стирки. Алгоритм хранения одежды определяет его визуальную составляющую, играющую важную роль в восприятии нашей индивидуальности окружающими.