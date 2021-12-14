  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Соня&nbsp;&ndash; одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса - Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса
    Фото: пресс-служба Андре Тана

    В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие платья с воротничками, сексуальные комбинезоны и многое другое

    Украинский дизайнер Андре Тан презентовал новогоднюю капсульную коллекцию в соавторстве с украинским фотографом и моделью Соней Плакидюк под названием Andre Tan X Moi Sofism. Об этом изданию «Гордон» сообщила пресс-служба дизайнера.

    «Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова», – рассказал Андре Тан.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)
    Фото: пресс-служба Андре Тана

    Плакидюк призналась, что «визжала от восторга», получив предложение от Андре Тана о сотрудничестве.

    «Обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой», – заявила фотограф.

    В коллекцию вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с кристаллами.

    Напомним, долгосрочный внешний вид одежды зависит не только от качества состава, характера ношения, бережного отношения к вещам и способу стирки. Алгоритм хранения одежды определяет его визуальную составляющую, играющую важную роль в восприятии нашей индивидуальности окружающими.

    Читайте также: Подружки с разными фигурами примеряют одинаковую одежду, чтобы доказать – размер для стиля не важен
    Теги: Соня Плакидюк Андре Тан одежда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Андре Тан и Соня Плакидюк вместе выпустили новогоднюю коллекцию одежды (фото)