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    Жизнь

    Андрею Доманскому – 45. Любопытные факты из жизни популярного украинского телеведущего

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    <p>Андрей Доманский</p> <p></p> - Андрею Доманскому – 45. Любопытные факты из жизни популярного украинского телеведущего

    Андрей Доманский

    Фото: пресс-служба «Интера»

    Телеведущий воспитывает шестерых детей

    8 августа отмечает юбилей известный телеведущий Андрей Доманский. За годы работы на ТВ Андрею приходилось находить общий язык как с 2-летними детьми, так и с людьми старше 90 лет. Он на спор переплывал Днепр в декабре, нырял на глубину 45 метров на одном вдохе и трижды прыгнул с банджи, хотя боится высоты.

    «Скотч» собрал еще несколько фактов из жизни телеведущего

    2. По образованию Андрей Доманский – инженер-системотехник, окончил Одесский политехнический институт. Думал пойти по стопам родителей – инженеров. Но так и не поработал по специальности ни дня. Еще в студенческие годы пришел на одесское радио, а затем переехал в Киев и начал работать на телевидении.

    3. Доманский был солистом двух музыкальных групп. Одна называлась Blues Ky и играла музыку, вдохновленную Deep Purple, Jethro Tull, Cream. Вторая группа называлась Dark Desires и играла музыку, которую мы сами определяли как «техно-трэш».

    4. Андрей Доманский в 25 лет весил 103 килограмм. После рождения сына телеведущий занялся спортом и сбросил 30 килограммов.

    5. У Андрея шестеро детей: Василий, Лада, Василина, Кира, Вера и Артем (сын жены Марины от первого брака).

    Кстати, в ближайшее время у Андрея Доманского появятся еще два важных и юбилейных инфо-повода: в сентябре исполняется 5 лет кулинарной программе «Готовим вместе», которую он ведет с шеф-поваром Андреем Дромовым, и стартует 5 сезон детского талант-шоу «Круче всех», соведущим которого является Андрей Данилевич. Оба проекта знакомы украинским зрителям, которые смотрят телеканал «Интер»

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