Андрій Шевченко привітав свого первістка з 22-річчям: сімейне фото

Андрій Шевченко має чотирьох синів

Син видатного українського футболіста Андрія Шевченка, його первісток Джордан святкує 22-річчя. Зірковий батько привітав хлопця з днем народження та поділився сімейним фото з дорослим сином та дружиною. Про це пише «Главком» із посиланням на допис спортсмена в Instagram.

Андрій Шевченко привітав сина Джордана разом зі своєю дружиною, моделлю Крістен Пазік. «З днем народження, Джордане! Ми тебе так сильно любимо!» – написали батьки у спільному дописі. На фото, яке опублікували батьки, родина показалася разом. Джордан у кадрі обіймав обох батьків та посміхався.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік привітали свого сина Джордана з 22-річчям фото: Іnstagram.com/andriyshevchenko

Андрій Шевченко та Крістен Пазік виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера-Ґабріеля. Андрій Шевченко та Крістен познайомилися в Італії на початку 2000-х років. Пара одружилася 14 липня 2004 року у Вашингтоні. Того ж року, 29 жовтня, у пари народився їхній перший син Джордан. Хлопець після навчання у британській приватній школі King's College School Wimbledon вступив до Єльського університету у США.

Андрій Шевченко та модель Крістен Пазік з сином Крістіаном фото: Іnstagram.com/kristenpazik

Другий син, Крістіан, народився 13 листопада 2006 року. У 2023 році Крістіан підписав контракт із молодіжною командою англійського клубу «Вотфорд». Нещодавно стало відомо, що Крістіан продовжить кар’єру в англійському «Шолінзі».

Сини Андрія Шевченка: Райдер-Ґабріель, Крістіан та Олександр фото: Іnstagram.com/kristenpazik

Третій син подружжя, Олександр, народився 1 жовтня 2012 року. Наймолодший син, Райдер-Ґабріель, з’явився на світ 6 квітня 2014 року. Особисте життя хлопців залишається поза камерою.

Нагадаємо, у вересні модель Крістен Пазік зворушливо привітала з днем народження свого чоловіка – легенду українського футболу та президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.