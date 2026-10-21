Від погромів у Мілані до зривів уроків: чому безкарність руйнує правила

Чому дітям теж потрібно відповідати за свої вчинки

Що спільного між рішенням Джорджі Мелоні ввести армію для придушення погромів у Мілані та «педагогікою наслідків» у школі?

Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні наочно продемонструвала: демократія зовсім не зобов'язана терпіти, коли їй плюють в обличчя. Замість звичних для Європи розмов про потребу «діалогу» з протестувальниками, її уряд направив до Мілана п'ятсот військовослужбовців із поліцейськими повноваженнями в межах місії з безпеки «Безпечні вулиці» (Strade Sicure).

П'ятсот солдатів. Не черговий круглий стіл, не чергова комісія з вивчення причин підліткової агресії і не сеанс колективної психотерапії для погромників. А саме армія.

Мелоні не збирається обмежувати право італійців на протест. Вона просто нагадала, що свобода демонстрацій не означає свободу грабувати, підпалювати та бити все на своєму шляху.

Саме за це громадяни й платять державі податки. Вони утримують не просто чиновників та депутатів, вони оплачують власну безпеку. І якщо уряд справно збирає гроші, але не здатний захистити людей від вуличної шпани, рано чи пізно виборці пред'являть йому рахунок. На виборах.

Мілан не зобов'язаний перетворюватися на обложену фортецю лише тому, що кільком сотням молодиків забажалося погратися в революцію.

На перший погляд, між рішенням прем'єр–міністра Італії відправити 500 солдатів на вулиці Мілана та шкільним класом немає нічого спільного. Але насправді ці два кейси ілюструють одну й ту саму фундаментальну кризу – кризу безкарності, яка підміняє поняття свободи повною вседозволеністю.

Коли уряд Італії заявляє, що «демократія не зобов'язана терпіти, коли їй плюють в обличчя», він захищає суспільний договір. Те саме має відбуватися і в освіті.

Головні паралелі між погромами в Мілані та кризою у сучасних класах:

1. Пастка «клієнтського сервісу» та псевдодемократії

В Італії

Деякі європейські політики вважали, що з погромниками, які палять кафе, треба вести нескінченні «круглі столи» та сеанси колективної психотерапії, бо вони «просто так самовиражаються».

У школі

Сучасне «дитиноугодництво» змушує вчителя терпіти відверте хамство та зриви уроків, проводячи нескінченні бесіди про «індивідуальну траєкторію учня», який у цей час просто плює на правила.

2. Права тих, хто працює, вище «прав» тих, хто руйнує

В Італії

Джорджа Мелоні нагадала, що власник маленького кафе, який усе життя платил податки, має залізобетонне право не виявити зранку свій бізнес спаленим.

У школі

Учитель, який прийшов викладати свій предмет, та вмотивовані учні, які прийшли вчитися, мають повне право на робочу тишу в класі. Свобода одного бешкетника «самовиражатися» й заважати всьому класу закінчується там, де починається право інших на здобуття освіти.

3. Наслідки – це не покарання, це самозахист

В Італії

Введення армії – це не скасування права на протест. Це нагадування: якщо ти грабуєш і б'єш – наступають жорсткі наслідки.

У школі

Забезпечення відповідальності учня (через догани, відсторонення чи повернення оцінки за поведінку) – це не «гноблення дитини». Це єдиний спосіб навчити її причинно-наслідкових зв'язків: за кожен вчинок доведеться відповідати.

Треба повернути «педагогіку наслідків» до школи!

Наслідки – це не про покарання. Це про реальну відповідальність. Саме вони вчать дитину самоконтролю та поваги до оточення. Бо як інакше пояснить учням, що кожен їхній вчинок має свої наслідки для навчання та стосунків з іншими?!

Чи як інакше навчити дітей розуміти причинно–наслідкові зв'язки власної поведінки? Забезпечення відповідальності учня та його психологічна підтримка – це не протилежні речі, а єдиний здоровий педагогічний процес.