Новий керівник Хору Верьовки вдруге стане батьком (фото)

Вадим та Анастасія Яценки чекають на другу дитину

Вагіттна дружина Вадима Яценка разом із чоловіком показалася на сцені

Новий керівник Хору Верьовки та колишній хормейстер хору «Гомін», заслужений артист України Вадим Яценко вдруге стане батьком. Про це він повідомив разом із дружиною у соцмережах, розповідає «Главком».

Вадим Яценко та його дружина, співачка й учасниця хору «Гомін» Анастасія Яценко вдруге стануть батьками. Артистка показалася на одному з виступів у палаці «Україна» у сукні білого кольору. На фото з вагітною дружиною показався Вадим Яценко, обіймаючи її за помітно округлий живіт. «Працювали ці концерти втрьох», – зазначила жінка.

Вадим та Анастасія Яценки чекають на другу дитину фото: Іnstagram.com/osonnya_music_

Раніше Анастасія Яценко вже з’являлася на концертах, де глядачі помічали її вагітність. Однак сьогодні, 12 жовтня, пара вперше офіційно розповіла про те, що вдруге стануть батьками.

Вадим та Анастасія Яценки познайомилися під час навчання у школі в Києві. Разом вони вступили до консерваторії, а у 20 років одружилися. Подружжя Яценків має сина Максима.

У коментарях користувачі та глядачі концерту за участю Яценків привітали молодих батьків:

«Ви чудові! Я весь концерт переживала, що солістка аж така активна на такому терміні.»

«Чудова новина! Вітаємо!»

«Ви прекрасні. Процвітання і щастя родині.»

«Навіщо організатори брехали нам про 8 солістів, якщо їх було 9?»

«Але і потужно ви відпрацювали.»

«Скільки життя в цьому фото! Неймовірні!»

Як повідомляв «Главком», міністерство культури України призначило нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ним став колишній головний хормейстер Львівської опери та художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін» Вадим Яценко.

Нагадаємо, напередоні призначення на на посаду керівника Хору Верьовки Вадим Яценко повідомив про звільнення з посади головного хормейстера Львівської опери.