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Олімпійський чемпіон Варгольм одружився: фото з весілля зіркового норвежця

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Олімпійський чемпіон Варгольм одружився: фото з весілля зіркового норвежця
Карстен Варгольм і його обраниця Ода Дьюпвік уже разом понад 10 років
фото: Інстаграм Карстена Варгольма

Норвезький бар'єрист поділився кадрами з щасливої події в Інстаграмі

30-річний норвезький легкоатлет Карстен Варгольм, який спеціалізується на бігу на дистанції 400 м з бар’єрами, одружився зі своєю коханою Одою Дьюпвік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інстаграм легкоатлета.

Щасливі новини для Варгольма

Пара повідомила про важливу подію в Інстаграмі, опублікувавши серію весільних фотографій. Одна зі світлин особливо привернула увагу підписників завдяки незвичайному задуму, пов’язаному зі спортивною кар’єрою Варгольма.

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Допис, поширений Karsten Warholm (@kwarholm)

На фото легкоатлет перестрибує через свою дружину, яка лежить на лавці. Вона виконує роль бар’єра, який спортсмен має подолати під час забігу. Таким чином Варгольм обіграв власну спеціалізацію та перетворив весільну світлину на своєрідне нагадування про заняття легкою атлетикою.

«Чоловік і дружина», – підписали фотографію молодята, додавши емодзі серця.

Привітання від зірок спорту

Весільну церемонію Варгольма та Дьюпвік провели в мальовничій місцевості на півночі Норвегії. Пара відсвяткувала одруження в церкві Гарейд, а фотографіями з урочистості поділилася зі своїми підписниками в соціальних мережах. Варгольм і Дьюпвік разом уже понад десять років. Їхнє одруження викликало активну реакцію серед представників спортивної спільноти, які залишали привітання під публікацією.

Серед тих, хто відреагував на новину, був шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс. Він написав: «Великі вітання!» Норвезька легкоатлетка Андреа Рут також долучилася до привітань: «Ауу, вітаю вас обох». Не оминули увагою подію і українські легкоатлетки: зокрема, Ярослава Магучіх і Вікторія Ткачук лишили свої привітання. 

Весільні світлини вподобали й інші відомі спортсмени. Серед них – легендарний ямайський спринтер Усейн Болт і норвезький лижник Йоганнес Клебо.

Нагадаємо, що Олександр Усик з дружиною відсвяткував 17 років шлюбу в Іспанії

Теги: легкоатлет весілля чоловік дружина Карстен Варгольм одруження легка атлетика

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