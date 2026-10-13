Співачка Ірина Федишин втратила доньку

Віталій Човник заявив, що його дружина жива, але переживає важкий стан

Чоловік української співачки Ірини Федишин Віталій Човник 13 жовтня повідомив про втрату донечки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Човника у Facebook.

«Ми втратили нашу маленьку донечку… Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно», – написав Човник.

Чоловік також розповів про стан дружини. За його словами, родина ледь не втратила й Ірину. «Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її», – зазначив він.

Наприкінці допису Човник звернувся до небайдужих із проханням підтримати родину. «Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров'я та відновлення Ірини», – написав чоловік співачки.

Подробиць трагедії та обставин втрати дитини Човник наразі не повідомив.

Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, одружені з 2006 року. Подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Старший син допомагає матері з технічним забезпеченням концертів, а молодший захоплюється технікою. Зокрема, у лютому 2026 року співачка розповіла, що Олег переробив трофейний російський дрон для українських військових.

У серпні артистка оголосила про третю вагітність, а згодом повідомила, що родина очікує на доньку.