Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)

Донором хлопчика став його рідний батько

У Львові лікарі вперше провели трансплантацію печінки семимісячній дитині. Медики розповіли про деталі та унікальність операції, яка тривала 12 годин. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дитячої лікарні Львова.

У віці трьох місяців стан здоровʼя Давида Матрофайла з Івано-Франківщини погіршився. У малюка з’явилася невелика жовтяниця, а згодом лікарі діагностували новонародженому біліарну атрезію.

«Це вроджене прогресуюче захворювання, за якого розвивається непрохідність жовчовивідних шляхів і блокується відтік жовчі з печінки в кишківник. Врятувати дитину в такому разі може лише трансплантація печінки. Без неї малюки зазвичай не доживають і до півторарічного віку», – пояснили лікарі.

У віці трьох місяців Давиду Матрофайлу діагностували новонародженому біліарну атрезію фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Батько Давида Матрофайла підійшов йому як донор. Однак хлопчик мав набрати вагу, оскільки був занадто малим для проведення трансплантації.

«Досягти бажаної ваги у 10 кг при біліарній атрезії вкрай важко. Малюкам ставлять зонд, бо їм потрібно їсти більше, ніж вони здатні фізично. Через цироз печінка перестає виробляти білок, тому ми намагалися дати якомога більше нутрієнтів, щоб вона функціонувала. На фоні цього розвинулися й типові ускладнення цирозу: асцит, високий білірубін та портальна гіпертензія», – пояснив дитячий трансплантолог Дмитро Гусак.

Семимісячному Давиду Матрофайлу пересадили печінку (на фото хлопчик після операції) фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Та за три місяці дитині не вдалося набрати необхідної ваги. Проте її вага перед операцією вже становила 9,5 кг. За словами лікарів, фактична вага була 6,2 кг, а решта припадала на набряки та асцит – накопичення рідини в організмі. Водночас діаметр печінкової артерії дитини ледь сягав 2 мм, що ускладнювало проведення операції.

У Львові лікарі провели трансплантацію печінки семимісячному Давиду Матрофайлу фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Тож за трансплантацію взялися медики з різних міст та лікарень. Операція тривала близько 12 годин, хірургам вдалося пересадити частину печінки батька його синові.

Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку фото: Дитяча лікарня Львова

Як розповіли лікарі, орган запрацював уже на операційному столі. «Ми довірилися лікарям. Ми вірили, що все буде добре, і ніяк інакше, що дитина має жити», – висловилися батьки Давида Матрофайла. Нині дитині вже краще, він став активнішим та почав гарно їсти.

Нагадаємо, в Одесі 21-річний хлопець врятував свою маму, коли в неї виявили цироз печінки, спричинений гепатитом С. Після підтвердження імуносумісності хлопець підписав згоду на прижиттєве донорство. Єдиним шансом на повноцінне життя для жінки була трансплантація.