Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Операція Давида Матрофайла пройшла успішно
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Донором хлопчика став його рідний батько

У Львові лікарі вперше провели трансплантацію печінки семимісячній дитині. Медики розповіли про деталі та унікальність операції, яка тривала 12 годин. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дитячої лікарні Львова.

У віці трьох місяців стан здоровʼя Давида Матрофайла з Івано-Франківщини погіршився. У малюка з’явилася невелика жовтяниця, а згодом лікарі діагностували новонародженому біліарну атрезію.

«Це вроджене прогресуюче захворювання, за якого розвивається непрохідність жовчовивідних шляхів і блокується відтік жовчі з печінки в кишківник. Врятувати дитину в такому разі може лише трансплантація печінки. Без неї малюки зазвичай не доживають і до півторарічного віку», – пояснили лікарі.

У віці трьох місяців Давиду Матрофайлу діагностували новонародженому біліарну атрезію
У віці трьох місяців Давиду Матрофайлу діагностували новонародженому біліарну атрезію
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Батько Давида Матрофайла підійшов йому як донор. Однак хлопчик мав набрати вагу, оскільки був занадто малим для проведення трансплантації.

«Досягти бажаної ваги у 10 кг при біліарній атрезії вкрай важко. Малюкам ставлять зонд, бо їм потрібно їсти більше, ніж вони здатні фізично. Через цироз печінка перестає виробляти білок, тому ми намагалися дати якомога більше нутрієнтів, щоб вона функціонувала. На фоні цього розвинулися й типові ускладнення цирозу: асцит, високий білірубін та портальна гіпертензія», – пояснив дитячий трансплантолог Дмитро Гусак.

Семимісячному Давиду Матрофайлу пересадили печінку (на фото хлопчик після операції)
Семимісячному Давиду Матрофайлу пересадили печінку (на фото хлопчик після операції)
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Та за три місяці дитині не вдалося набрати необхідної ваги. Проте її вага перед операцією вже становила 9,5 кг. За словами лікарів, фактична вага була 6,2 кг, а решта припадала на набряки та асцит – накопичення рідини в організмі. Водночас діаметр печінкової артерії дитини ледь сягав 2 мм, що ускладнювало проведення операції.

У Львові лікарі провели трансплантацію печінки семимісячному Давиду Матрофайлу
У Львові лікарі провели трансплантацію печінки семимісячному Давиду Матрофайлу
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Тож за трансплантацію взялися медики з різних міст та лікарень. Операція тривала близько 12 годин, хірургам вдалося пересадити частину печінки батька його синові.

Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку
Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку
фото: Дитяча лікарня Львова

Як розповіли лікарі, орган запрацював уже на операційному столі. «Ми довірилися лікарям. Ми вірили, що все буде добре, і ніяк інакше, що дитина має жити», – висловилися батьки Давида Матрофайла. Нині дитині вже краще, він став активнішим та почав гарно їсти.

Нагадаємо, в Одесі  21-річний хлопець врятував свою маму, коли в неї виявили цироз печінки, спричинений гепатитом С. Після підтвердження імуносумісності хлопець підписав згоду на прижиттєве донорство. Єдиним шансом на повноцінне життя для жінки була трансплантація.

Теги: здоров'я діти лікар донор батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У родині Ірини Федишин сталася трагедія
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
Вчора, 21:30
Школярі у Росії
РФ створила тотальну систему цифрового стеження за школярами для спецслужб
7 жовтня, 05:14
Траурний портрет вбитої Росією дитини
Похорон під гуркіт байків: Вишгород попрощався з 14-річним Іллею Гончаровим
2 жовтня, 16:01
Історії пацієнтів, яких у Києві врятували кардіохірурги
«Я не міг дихати й спати». Зворушливі історії хлопчика та ветерана після полону, які отримали нові серця
29 вересня, 15:45
Корисні звички здатні вплинути на тривалість життя
Секрет довголіття. Вчені назвали дві прості поради, які продовжують життя
28 вересня, 18:37
Дональд Трамп вбрався у зимовий одяг, коли на вулиці температура сягала +18 °C
У пальто та рукавичках в +18. Трамп занепокоїв мережу незвичним виглядом (фото)
24 вересня, 12:04
Коновалова: «Дітей на індивідуальному навчанні в нас сьогодні близько 10 тисяч»
Міносвіти назвало кількість дітей на індивідуальному навчанні
22 вересня, 17:30
Певні генетичні зміни в організмі здатні підвищувати розвиток раку
Науковці виявили генетичну мутацію, яка підвищує ризик розвитку раку легенів у 60 разів
21 вересня, 12:16
77-річний Степан Ребець почувається краще після видалення пухлини
Випадок на мільйон. Гігантська пухлина «їла» цукор в організмі українця (фото)
16 вересня, 16:31

Здоров'я

Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)
Унікальна операція. Лікарі вперше пересадили печінку семимісячному малюку (фото)
100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)
100-річний професор фізики із США розкрив головні секрети довголіття (фото)
«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»
«Втрачена вага повернеться». Дієтологиня розповіла про нюанси дивовижного схуднення на «Оземпіку»
Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс
Науковці виявили новий побічний ефект від «Оземпіку». Одна з жертв – Роббі Вільямс
Львівські лікарі одночасно пересадили нирки двом дітям від одного донора (фото)
Львівські лікарі одночасно пересадили нирки двом дітям від одного донора (фото)
Аlyona Аlyona розкрила свою вагу та зізналася, чому не може схуднути
Аlyona Аlyona розкрила свою вагу та зізналася, чому не може схуднути

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Сьогодні, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
Вчора, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
Вчора, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Вчора, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
12 жовтня, 20:01

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua