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Колишня невістка Трампа заявила про перемогу над раком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ванесса Трамп є матір’ю онуки Дональда Трампа Каї Трамп (на фото ліворуч)
фото: Іnstagram.com/officialvanessatrump

Ванесса Трамп боролася з раком молочної залози

Колишня дружина Дональда Трампа-молодшого Ванесса Трамп перемогла рак. Жінка поділилася цією новиною у подкасті своєї дочки Каї Трамп, пише «Главком».

Так, 48-річна Ванесса Трамп перебуває у ремісії після тривалого лікування раку молочної залози. «Результати моїх останніх обстежень були чистими, тож я нарешті можу сказати, що більше не маю раку», – заявила вона. У подкасті Ванесса Трамп разом із донькою та лікаркою Ніколь Сафієр обговорила свій досвід боротьби з хворобою, профілактику та важливість раннього виявлення.

Кая Трамп обіймає матір після оголошення новини про її перемогу над раком
Кая Трамп обіймає матір після оголошення новини про її перемогу над раком
фото: Іnstagram.com/officialvanessatrump

«З нагоди місяця обізнаності про рак молочної залози я поспілкувалася зі своєю донькою та докторкою Ніколь Сафієр, щоб поділитися власним досвідом боротьби з цією хворобою. Це був довгий і складний шлях, і я неймовірно вдячна за любов і підтримку людей, які були поруч зі мною протягом усього цього часу. Ділячись своєю історією, я сподіваюся заохотити інших дбати про своє здоров’я, проходити обстеження та усвідомити важливість раннього виявлення хвороби. Якщо моя історія спонукає хоча б одну людину пройти обстеження, це вже того варте», – написала жінка.

Ванесса та Кая Трамп
Ванесса та Кая Трамп
фото: Іnstagram.com/officialvanessatrump

Зазначимо, у травні 2026 року Ванесса Трамп повідомила, що їй діагностували рак молочної залози. Тоді вона розповіла, що працює з медичною командою над планом лікування та подякувала лікарям. Ванесса Трамп була одружена з Дональдом Трампом-молодшим із 2005-го до 2018 року. Колишнє подружжя має п’ятьох дітей: Каю, Дональда, Трістана, Спенсера та Хлою. Нині Ванесса Трамп зустрічається з гольфістом Тайгером Вудсом.

Як писав «Главком», у травні Дональд Трамп-молодший одружився зі світською левицею Беттіною Андерсон. Син президента США провів весілля на приватному острові на Багамах. Іванка, Кая та Тіффані Трамп показалися на весілля Дональда Трампа-молодшого, однак Дональд Трам небув присутній на святі сина. 

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Теги: Джон Дональд Трамп-молодший рак дружина онкологія

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